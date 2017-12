Alckmin, Aécio e Rigotto deixam reunião sem dar entrevista Terminou por volta das 10 horas, no Palácio dos Bandeirantes, a reunião entre os governadores Geraldo Alckmin (PSDB), de São Paulo, Aécio Neves, de Minas Gerais, também PSDB, e Germano Rigotto, do Rio Grande do Sul, do PMDB, sobre o Fundo de Compensação das Exportações para os Estados. Os três governadores deixaram o Palácio sem conceder entrevista e foram para o Centro de Exposições do Anhêmbi, em São Paulo, onde participarão do lançamento da Couro Moda 2004.