Alckmin, Aécio e Rigotto discutem compensação de exportações Os governadores de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB) e do Rio Grande do Sul, Germano Rigotto (PMDB), estão reunidos no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, para discutir o Fundo de Compensação de Exportações. No encontro, os três governadores debatem fórmulas de recebimento de R$ 8,5 bi a serem aportados pelo governo federal. No início da noite de ontem, Alckmin disse já haver um compromisso do ministro da Fazenda, Antonio Palocci, em repassar os recursos para o Fundo.