Alckmin anuncia amanhã medidas para desonerar investimento O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anuncia amanhã um pacote de medidas para desonerar os investimentos produtivos no Estado. O programa São Paulo Competitivo prevê a redução das alíquotas de ICMS para novas cadeias produtivas, a exemplo do que já foi feito com têxteis, calçados, artefatos de couro e álcool, e alteração na sistemática de cobrança do ICMS, que é creditado em 48 vezes para o adquirente de máquinas pela Receita estadual, anulando eventuais vantagens fiscais. Além de medidas na área tributária, Alckmin vai apresentar uma série de ações estruturais de competitividade, a serem executadas em parceria com o setor privado, como novos procedimentos de licenciamento ambiental, logística de transportes, energia, qualificação de pessoal e tecnologia. O programa foi discutido nos encontros que Alckmin teve com os novos representes da indústria paulista, Paulo Skaf, presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), e Claudio Vaz, presidente eleito do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp). O presidente da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), Newton de Mello, também fez sugestões ao pacote. Segundo ele, as medidas a serem anunciadas amanhã mostram a sensibilidade do governo estadual aos pleitos do setor.