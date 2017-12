Alckmin anuncia licitação para duplicar Rodovia dos Tamoios O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin anunciou a abertura, nos próximos meses de um processo de licitação para duplicação da Rodovia dos Tamoios que liga a região do Vale do Paraíba ao litoral norte. O processo faz parte de um pacote de investimentos que o governo de São Paulo está realizando para a viabilização do que considera um segundo corredor de exportações em São Paulo. A rota compreende as regiões de Campinas, Vale do Paraíba e litoral norte. O projeto todo compreende investimentos de R$ 1,3 bilhões, que serão aplicados pelo governo e iniciativa privada até 2005 a 2008. O anúncio foi feito durante cerimônia em que a General Motors do Brasil iniciou a exportação de veículos pelo Porto de São Sebastião. A empresa enviou para o México 4.540 veículos, o maior volume já embarcado nesse porto. A medida é uma alternativa ao Porto Santos, que está saturado. Nesse processo, a GM economizou R$ 300 mil em relação aos embarques feitos pelo Porto de Santos. Alckmin também informou que serão realizadas obras de ampliação no Porto de São Sebastião, como a construção de um novo cais e de três armazéns para estoque de cargas. O governo também fará licitação para construção desse segundo cais no porto. O governo de São Paulo também pretende construir novos acessos ao Porto de São Sebastião, que evitem o tráfego de caminhões de cargas nas rodovias hoje utilizadas para se chegar ao litoral.