Alckmin anuncia medidas de estímulo à produção O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou um pacote de medidas de incentivo fiscal para o estímulo das atividades produtivas no Estado. Alckmin negou que o anúncio tenha cunho eleitoreiro. "Essas medidas não têm nada a ver com as eleições. São medidas para beneficiar o setor industrial do Estado e não vão parar por aqui", complementou. Veja abaixo as principais medidas anunciadas: Pacote de Incentivo Principais medidas do pacote de medidas de incentivo fiscal para o estímulo das atividades produtivas em São Paulo Medidas Autopeças redução da carga tributária de 18% para 12% nas saídas internas do fabricante e atacadista Cosméticos, Perfume e Higiene redução da carga tributária de 25% para 12% nas saídas internas do fabricante e atacadista Medicamentos e Alimentos redução da carga tributária de 18% para 12% nas saídas internas do fabricante e atacadista, conforme lista e Decreto a serem divulgados posteriormente Louça sanitária e cerâmica de revestimento o governo vai enviar projeto de lei para a Assembléia Legislativa propondo a redução da alíquota do ICMS de 18% para 12% nas saídas internas de louças sanitárias e cerâmica de revestimento. Vale tanto para a indústria quanto para o comércio Instrumentos Musicais redução da carga tributária de 18% para 12% nas saídas internas do fabricante Brinquedos redução da carga tributária de 18% para 12% nas saídas internas do fabricante Vinho redução da carga tributária de 25% para 12% nas saídas internas do fabricante Atacadista de Couro redução da carga tributária de 18% para 12% nas saídas internas para fabricante de calçados e artefatos de couro Incentivo para as indústrias de máquinas e equipamentos amplia o prazo para o recolhimento de ICMS, aumentando o fluxo de caixa das indústrias do setor Incentivo à agregação de valor da produção nacional (PORTO SECO) trata-se de diferimento do ICMS dos insumos nacionais e importados adquiridos para produção de mercadorias destinadas à exportação Modernização dos portos paulistas (REPORTO) trata-se da eliminação do ICMS incidente na importação de equipamentos portuários, tais como empilhadeiras, guindastes, portainers e transteiners Incentivo à produção e construção civil (Regime Especial de Admissão Temporária) essa medida tem como objetivo incentivar a produção e a construção civil por meio do barateamento da importação de grandes equipamentos sem similar nacional Além do anúncio das medidas de incentivo fiscal, o governador anunciou também a criação da Comitê Paulista de Competitividade, a ser formado por representantes da área sindical e empresarial e secretários de Estado. De acordo com Alckmin, este comitê irá analisar e propor novas medidas que possam estimular o desenvolvimento da economia do Estado e a conseqüente geração de empregos. Alckmin negou que a redução de impostos vá causar algum tipo de guerra fiscal com os outros Estados. "Equilibramos apenas as alíquotas interestaduais, situadas na faixa de 12%", exemplificou. Alckmin disse também que são medidas para setores da economia e não para empresas específicas. "Nós (Estado de São Paulo) não fazemos guerra fiscal, pois isso desorganiza o mercado", reiterou.