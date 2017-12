Alckmin anuncia redução de ICMS para produtos de trigo O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse que, em dois ou três dias, assinará o decreto que estabelece o corte, de 7% para 0%, do ICMS para produtos da indústria do trigo, incluindo pães, macarrão, bolachas populares (sem recheio). Logo após a assinatura do decreto, o projeto de lei será encaminhado à Assembléia Legislativa. Segundo o governador, que vem anunciando desde o ano passado a redução do tributo para diversas cadeias, a idéia é desonerar o setor produtivo. Já foram beneficiados pela redução do ICMS setores, como têxtil, de calçados, álcool combustível, material de construção e acessórios de couro.