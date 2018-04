Alckmin cria Agência de Transportes O Estado de São Paulo terá uma agência para regular o setor de transportes públicos a partir deste ano. O governador Geraldo Alckmin aprovou por meio do decreto 46.078 o regulamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). A agência terá autonomia orçamentária e a finalidade de regulamentar e fiscalizar todas as modalidades de serviços públicos de transporte autorizados, incluindo concessionárias de rodovias, hidrovias, aeroportos estaduais e transporte de ônibus interestadual. A Artesp será vinculada à Secretaria de Transportes. O metrô não estará sob sua gestão porque está vinculado à Secretaria dos Transportes Metropolitanos. O decreto que aprova o regulamento da nova agência foi publicado no Diário Oficial Estadual do dia 22 de abril.