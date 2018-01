Alckmin critica elevação da contribuição previdenciária O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, criticou hoje a proposta apresentada ontem pelo governo de elevar em três pontos porcentuais os valores pagos por empresas e trabalhadores ao INSS. "É um péssimo caminho, é a pior solução", disse Alckmin. Segundo ele, querer aumentar a contribuição dos trabalhadores é onerar quem já está com renda e onerar também a contribuição empresarial é uma péssima solução, pois vai desestimular a geração de novos empregos. De acordo com Alckmin, no momento, é fundamental desonerar os salários para que sejam abertos novos postos de trabalho. O governador participa, na manhã de hoje, da cerimônia das novas instalações do 2º Distrito Policial, em Barueri, em São Paulo. O secretário de Segurança, Saulo de Abreu, também presente ao evento, foi recebido no local com faixas de boas-vindas.