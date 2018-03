Alckmin critica política de juro e câmbio O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), fez hoje uma crítica à política econômica do governo federal (PT). Ao ser questionado sobre a arrecadação de impostos em janeiro no Estado, Alckmin declarou que o número de janeiro aumentou. "A arrecadação do ICMS ficou acima do orçamento, mas não tenho os números ainda", disse. Em seguida, ele se mostrou preocupado com a arrecadação a médio prazo e com o crescimento da economia. "Estamos cautelosos, porque essa política de câmbio baixo e juro alto, a médio prazo, vai ter um impacto no mercado interno e diminuirá as exportações", disse. "A partir do meio do ano, poderemos ter um menor crescimento da economia", completou. O governador e o prefeito da capital paulista, José Serra (PSDB), participaram hoje da inauguração do Ambulatório de Especialidades Geraldo Bourroul, na Rua Martins Fontes, no centro de São Paulo.