Alckmin critica sinalização de novos aumentos de juros O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) criticou a sinalização dada pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) na ata de sua última reunião, sobre a necessidade promover novos ajustes dos juros, com o objetivo de manter a inflação sob controle. "É preciso verificar a causa dessa questão inflacionária. Será que não tem outro remédio que não o de desaquecer a economia ?", indagou. Sempre que abordado sobre as decisões do Copom, Alckmin insiste no argumento de que a inflação no País decorre do aumento de preços de commodities internacionais, casos do petróleo, aço e produtos agrícolas, e também do reajuste de tarifas públicas. Nesse contexto, ele entende que a elevação da Selic, a taxa básica de juros da economia, é um tratamento inadequado porque os preços internacionais das commodities independem do consumo doméstico, assim como a definição das tarifas públicas. "A sinalização da ata preocupa porque cada vez que se aumenta a Selic, temos efeitos de retração na atividade econômica", ressaltou o governador.