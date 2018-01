Alckmin culpa juro e carga tributária pelo desemprego O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), culpou hoje os juros altos e a elevada carga tributária pelo índice de 20,7% no desemprego na Grande São Paulo, divulgado hoje pela Seade/Dieese. "Estamos tendo uma combinação difícil de juro alto com carga tributária alta. Acredito que o Comitê de Política Monetária já poderia ter reduzido os juros há meses atrás", disse. Na opinião dele, o governo federal perdeu as boas oportunidades nos últimos meses para acelerar a retomada do crescimento. Ele acredita que não há outro caminho, a não ser "pisar no acelerador". "O Brasil é um país jovem e é preciso incorporar ao mercado de trabalho a criançada que está crescendo", afirmou.