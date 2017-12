Alckmin diz não ser necessário mudar política econômica O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje que não considera necessário haver mudanças na política econômica conduzida pelo ministro da Fazenda, Antonio Palocci. O governador salientou, contudo, que como a economia faz parte de um processo dinâmico, exige ajustes finos a cada momento. "O que tivemos no começo do ano não foi grave, pois não se teve inflação por excesso de demanda, mas sim pico inflacionário por tarifas administradas e commodities. E isso é coisa passageira, não permanente". Em relação à meta de inflação, Alckmin diz que entende "que não se deve descuidar da inflação". As declarações foram feitas após o governador receber o ministro Palocci em seu gabinete.