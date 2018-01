Alckmin e Rigotto criticam aumento da taxa Selic Os governadores Geraldo Alckmin (São Paulo)Germano Rigotto (Rio Grande do Sul), criticaram hoje o aumento da taxa básica de juros. O Comitê de Política Monetária (Copom) elevou ontem a taxa Selic em 0,25 ponto porcentual, para 19,5% ao ano. Antes do início da cerimônia de entrega da Medalha da Inconfidência, em Ouro Preto (MG), Alckmin afirmou que a decisão demonstra que a prioridade do governo Lula não é emprego e renda". Segundo ele, a alta da taxa Selic inibe o mercado interno, prejudica o câmbio e aumenta dívida pública. "São fatores que inibem o crescimento da economia", declarou. O governador do Rio Grande do Sul classificou a decisão do Comitê como conservadora e disse que a alta da Selic foi um equívoco. Isso porque, segundo ele, "há indicadores que permitiriam uma redução da taxa básica de juros". Os dois governadores foram agraciados hoje com a Grande Medalha da Inconfidência pelo governo mineiro. Também participam da cerimônia o ministro da Fazenda, Antonio Palocci, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulci, e o presidente do Senado, Renan Calheiros, além de outras autoridades. O governador do Mato Grosso do Sul, José Orcírio (Zeca do PT), também foi agraciado com a Medalha, mas não compareceu à cerimônia.