Alckmin entrega a Palocci proposta de solução da dívida da Cesp O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), informou hoje que entregou ao ministro da Fazenda, Antonio Palocci, uma proposta, por escrito, para um equacionamento da dívida de curto prazo da Companhia Energética de São Paulo (Cesp). "Pela nossa proposta, o governo de São Paulo vai capitalizar a empresa com a Cteep (Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista), que tem um valor superior a R$ 1 bilhão, e propusemos ao governo federal, que tem créditos contra a Cesp, que ele participe do equacionamento dessa dívida", relatou Alckmin, ao deixar o Ministério da Fazenda, acompanhado do secretário estadual de Fazenda, Eduardo Guardia. Questionado sobre a forma de participação do governo federal nesse processo, o governador respondeu: "Isso é o que o Ministério da Fazenda vai estudar. Pode ser um alongamento da dívida, ou pode ser uma capitalização". Alckmin assegurou que a dívida da Cesp - de R$ 138 milhões - com o BNDES, que vence no próximo dia 16, será "rigorosamente" paga. Segundo o governador, a Cesp está com todos os pagamentos em dia. Alckmin relatou também que Palocci ficou de avaliar rapidamente a proposta de equacionamento da dívida da Cesp. Explicou que a data de privatização da Cteep (para capitalizar a Cesp) só poderá ser definida depois da aprovação de uma lei na Assembléia Legislativa de São Paulo. "Final do ano é o mais provável", disse Alckmin, observando que, antes, todos os procedimentos necessários serão adotados (edital, avaliação da empresa e leilão). O governador disse ainda que a Cesp teve uma perda de receita grande, no ano passado, quando perdeu contratos de energia, e neste ano, com o leilão de energia velha. "Houve uma queda do preço da energia muito grande e, então, só com um leilão, este ano, a empresa perdeu R$ 492 milhões", disse.