Alckmin inaugura Casa do Empreendedor, o Poupatempo das empresas O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inaugurou hoje a Casa do Empreendedor, que funcionará na Junta Comercial, no bairro da Barra Funda, e vai oferecer serviços destinados à abertura de novas empresas. Com esta Casa, Alckmin disse que o prazo de abertura de novas empresas vai diminuir de 152 dias para 30 e o prazo de fechamento cairá de cerca de oito meses para 15 dias. Além disso, segundo ele, haverá uma redução de custo de 20%. "É o Poupatempo do empreendedor", resumiu o governador. A Casa do Empreendedor reúne as principais informações relativas à criação de novos empreendimentos e também os órgão envolvidos nesse processo - Cetesb, Procon, secretaria da Fazenda, Sebrae, Nossa Caixa, Junta Comercial, o Simpi, Cartório de Registro Civil e Pessoa Jurídica e toda parte de comércio exterior, Associação Comercial de São Paulo, entre outros. "E já estão reservados lugares para a Prefeitura, que concede os alvarás, para a Receita Federal e o INSS", disse ele. A Prefeitura de São Paulo entrará no projeto a partir de janeiro do ano que vem, já sob a administração do prefeito eleito José Serra (PSDB). Para o secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, Alexandre de Moraes, a importância dessa Casa é que o empreendedor terá todas as informações de que precisa em um único lugar. "Além da redução do tempo, teremos também redução de custos", frisou. A partir de 2005, todos esses serviços serão digitalizados e outros municípios irão estar interligados online com a Casa.