Alckmin prevê redução na informalidade do setor de combustível O governo do Estado de São Paulo calcula que a redução da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para o álcool hidratado, de 25% para 12%, deve reduzir imediatamente de 80% para 60% a informalidade no setor. Segundo o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Antonio Duarte Nogueira Júnior, a expectativa do governo e das distribuidoras de combustíveis é de que as grandes empresas do setor aumentem sua participação no mercado de álcool hidratado de 20% para 40%. "As grandes empresas que acabaram saindo do setor pelo alto índice de sonegação e de informalidade devem reconquistar o espaço perdido e dobrar sua participação", disse o secretário. Alckmin Juros no mesmo ritmo da inflação Alckmin também espera que a taxa básica de juros da economia, a Selic, caía no mesmo ritmo que a inflação vem caindo. Hoje o governo anunciou que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro ficou em 0,34%, ante 0,29% de outubro. O IPCA acumula alta de 8,74% no ano e de 11,02% em 12 meses. Segundo o governador, com a inflação em queda rápida e a taxa Selic em queda lenta, houve um crescimento no juro real e uma retração na atividade econômica do País. "Espero que o juro caía mais depressa e que pelo menos no ano que vem haja uma atividade econômica mais forte no País".