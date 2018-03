Alckmin promete transformar Bauru em centro exportador O governo paulista pretende transformar a região de Bauru, no centro do Estado, em uma grande plataforma de exportação para o setor de agronegócios, aproveitando uma infra-estrutura de transportes que já inclui rodovia, hidrovia e ferrovia e, dentro de um ano, contará com um grande aeroporto em Arealva. Segundo o governador Geraldo Alckmin, o aeroporto terá status internacional para a operação de cargas, com destaque para produtos perecíveis. ?O modal de transportes é o ideal para estimular o desenvolvimento da região?, afirma Alckmin que participou hoje, em Bauru, de um fórum sobre desenvolvimento. A rodovia Marechal Rondon, duplicada até a divisa com Mato Grosso Sul, a hidrovia Tietê-Paraná, com 2,4 mil quilômetros navegáveis, um porto intermodal em Pederneiras e o entroncamento ferroviário, que inclui uma ligação com Pederneiras, são aspectos que, na avaliação do governador, completam as condições para a consolidação da plataforma exportadora. ?A região é uma das maiores produtoras de cana, açúcar e de álcool, de soja e de milho, além do potencial para a produção de frutas; temos também o maior pólo brasileiro de produção de calçados femininos, em Jaú; além do importante módulo de comércio e serviços, em Bauru?, disse o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico, João Carlos Meirelles. O próximo fórum será em Ribeirão Preto, no dia 6 de junho. Já foram realizados encontros semelhantes em Presidente Prudente, São José dos Campos, Registro e Araçatuba. No total, serão 21 fóruns: 12 no Interior, dois nas regiões de Campinas e de Santos (um em cada), três na região metropolitana de São Paulo e quatro fóruns na capital.