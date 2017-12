Alckmin propõe ao BNDES capitalização da Cesp O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), propôs hoje ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Guido Mantega, a reestruturação financeira da dívida da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), com a capitalização da empresa. Alckmin informou que o montante necessário está em torno de R$ 2 bilhões. "Mas não precisa ser feito de uma só vez", destacou. Além da participação do BNDES, o governo do Estado pretende participar dessa capitalização utilizando parte de seus ativos. O encontro entre Alckmin e Mantega foi realizado na manhã de hoje no Palácio dos Bandeirantes e contou também com a participação dos secretários estaduais de Economia e Planejamento, Andrea Calabi, e da Energia e Recursos Hídricos, Mauro Arce. Segundo o governador, o BNDES está analisando a proposta e ainda não é possível saber o montante que cada uma das partes (BNDES e governo estadual) vai assumir nessa capitalização. "Essa é a solução definitiva porque a empresa vai caminhar muito bem", assegurou. A Cesp é a terceira maior geradora de energia elétrica do País, em termos de produção de energia, mesmo assim enfrenta uma difícil situação financeira, com endividamento de US$ 6,5 bilhões. "E este problema se agravou porque com o leilão de energia (realizado no início desta semana), a Cesp deve perder uma receita de R$ 486 milhões no ano que vem. "Ela já tinha um problema estrutural da dívida que foi agravado", citou Alckmin. Problemas estruturais Segundo o governador, a conversa com Mantega foi muito boa e esse não é o primeiro contato com o BNDES para tratar dessa questão. Desde o ano passado, o governo já vem conversando com a diretoria do banco a respeito dos problemas estruturais da Cesp. Mas com os reflexos que o megaleilão de energia terá na receita da empresa em 2005, Alckmin decidiu propor a capitalização. "Se conseguirmos fazer isso (capitalização), continuamos tendo uma empresa estatal, com os problemas resolvidos e plenamente viável, contribuindo com o País." Apesar desse quadro, o governador de São Paulo disse que a Cesp está gerando energia a plena capacidade. "Mas é preciso zelar pela saúde financeira da empresa para ela não ficar inadimplente. A situação é preocupante e temos todo o trabalho já formatado para manter a empresa estatal, não há necessidade de nenhuma privatização. E, ao mesmo tempo, resolver esse problema. A Cesp é uma grande empresa."