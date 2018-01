Alckmin reduz ICMS da cadeia têxtil de 18% para 12% O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assinou hoje o decreto que estabelece a redução de ICMS ao longo de toda a cadeia têxtil, de 18% para 12%. Com a medida, o governador atende a uma reivindicação do setor, encabeçada pelo presidente da Associação Brasil da Indústria Têxtil (Abit), Paulo Skaf. O anúncio foi feito na abertura do 1º Encontro de Comércio Exterior do Setor Têxtil, que acontece hoje no Palácio dos Bandeirantes.