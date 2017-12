Alckmin sanciona lei que reduz ICMS do álcool hidratado O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sanciona logo mais, às 11 horas, no Palácio dos Bandeirantes, a lei que reduz o ICMS do álcool hidratado carburante de 25% para 12%. Leis semelhantes já haviam sido assinadas para reduzir o imposto dos setores calçadista, indústria têxtil, de fiação, tecelagem, pequena empresa, construção civil, hotéis, bares e restaurantes. A medida também é importante para combater fraudes no setor, pois o álcool acaba sendo distribuído de forma clandestina dentro do Estado. De acordo com os técnicos da Secretaria da Fazenda, isso ocorre porque a alíquota interna do ICMS (25%) é superior às aplicadas nas operações interestaduais. Antes de assinar a lei, Alckmin exibe o ônibus híbrido, um veículo que funciona com qualquer tipo de combustível e reduz a poluição atmosférica. Inicialmente, o ônibus fará o trajeto entre o Parque Dom Pedro II e o bairro do Sacomã, região do Ipiranga, zona Sul de São Paulo.