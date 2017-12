Alckmin se reúne com Mantega; Cesp esteve na pauta O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin esteve reunido na manhã desta sexta-feira, das 9h às 10h, com o presidente do BNDES, Guido Mantega, para discutir temas ligados à infra-estrutura no Estado. Segundo a assessoria de comunicação do BNDES, os secretários estaduais de Energia, Mauro Arce, e da Fazenda, Andrea Calabi, também participaram do encontro e o assunto da situação financeira da Companhia Energética de São Paulo (Cesp) entrou na pauta da reunião. Nesta semana, Arce criticou o megaleilão de energia elétrica, que gerou preços baixos. Ele alertou para o desestímulo a novos investimentos de geração. Segundo o secretário, a Cesp deve cerca de US$ 6,5 bilhões e os baixos preços dificultam o pagamento do serviço da dívida em 2005.