Alckmin sugere tributar exportação de derivados de petróleo O governador Geraldo Alckmin sugeriu hoje que o governo federal mantenha os preços dos combustíveis nesse momento e que, se for necessário, tribute as exportações do setor para que a Petrobras e outras operadoras no mercado brasileiro não desloquem as vendas do mercado doméstico para o mercado internacional aproveitando, dessa maneira, a alta de preços do insumo. "Não há porque sermos tão influenciados pela alta internacional do petróleo. Somos quase auto-suficientes e, a rigor, importamos muito pouco.", disse. "O ideal seria não reajustar os preços ou aumentar muito pouco. E, se disserem que o preço menor no mercado interno serve de estímulo para as exportações, então que se tribute as exportações do produto", complementou, depois de argumentar que uma alta dos combustíveis poderá afetar significadamente o custo do transporte de cargas no País.