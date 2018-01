Alckmin toca sino da abertura da Bolsa de Nova York O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tocou o sino de abertura da sessão de hoje da Bolsa de Nova York. Segundo release da assessoria de imprensa, a participação do governador na abertura da sessão faz parte da programação de uma missão de negócios pelos EUA. Na agenda do governador, estão um almoço de negócios com representantes da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos e uma visita ao campus da Columbia University. À noite, a comitiva embarca para Fort Lauderdale, na Flórida, onde haverá um seminário sobre relações Brasil e EUA.