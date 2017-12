Alckmin vai sancionar lei que reduz ICMS de 25% para 12% O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), vai sancionar na próxima quinta-feira, em uma cerimônia às 11 horas no Palácio dos Bandeirantes, a lei de autoria do Executivo, aprovada pela Assembléia Legislativa no dia 30 de outubro, que reduz a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre álcool hidratado de 25% para 12%. Além do governador, deverão participar da cerimônia os secretários Antonio Duarte Nogueira Júnior (Agricultura e Abastecimento) e Eduardo Refinetti Guardia (Fazenda), representantes de entidades de produtores rurais, da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), do Sindicato dos Distribuidores de Combustíveis (Sindicom) e da Federação dos Distribuidores de Combustíveis (Fecombustíveis). A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo calcula que a sonegação fiscal no mercado de combustíveis seja de R$ 450 milhões por ano, já que as distribuidoras compram o álcool hidratado das usinas para ser entregue em outros Estados, cuja alíquota é de até 7%, e o entrega em São Paulo.