Alckmin viaja em missão comercial a Israel e Índia O governo de São Paulo organiza a ida de uma missão comercial formada por cerca de 30 empresários e presidentes de entidades empresariais para Israel e Índia, entre os dias 7 e 17 de novembro, e que vai passar pelas cidades de Tel Aviv, Jerusalém e Nova Delhi. Na viagem, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), deverá se encontrar com o primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon. A missão terá o objetivo de abrir mercados a produtos brasileiros e apresentar tecnologias utilizadas pelas indústrias paulistas, além de promover o intercâmbio científico e tecnológico dos países com o Estado de São Paulo. A missão terá início em 8 de novembro, com a chegada em Tel Aviv do secretário da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Paulo, João Carlos de Souza Meirelles. À noite, ele deve fazer reunião com a delegação paulista, a embaixada brasileira e representantes da Câmara de Comércio Brasil-Israel. No dia seguinte, Meirelles participa do Gateway Israel, evento especial com foco na América, "Doing Business with Brazil, Argentina and Mexico", no qual fará uma exposição para mostrar as vantagens competitivas de São Paulo na efetivação de negócios. O governador Geraldo Alckmin chegará no dia 9/11 à noite em Tel Aviv e, no dia 10, participa do evento "Conferência de Primeiros Ministros", a qual contará também com a presença de Sharon. No mesmo dia, após o evento, Alckmin vai se encontrar com o ministro da Agricultura, Israel Katz Machon Vulkani. A comitiva parte para Nova Delhi no dia 11 e, no dia 14, Alckmin e a comitiva acompanham primeiro-Ministro da Índia, Manmohan Singh, na abertura da "International Trade Fair". Alckmin encerrará, no dia seguinte, um seminário com tema central de "Oportunidades de Negócios com o Estado de São Paulo", tratando dos temas Fontes de energia limpa para o século XXI; Internacionalização da engenharia brasileira - parceria com a Índia; Construção de um novo espaço econômico Brasil-Índia; Negócios entre o Brasil e a Índia: Casos de Sucesso (depoimentos de empresários indianos e brasileiros). A missão deve chegar a São Paulo no dia 17 de novembro.