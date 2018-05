Alckmin visita obras de aeroporto de Caçapava O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, visita nesta terça-feira, 30, o Aerovale, o único aeroporto que vem sendo construído com recursos da iniciativa privada no Estado de São Paulo, na cidade de Caçapava, no Vale do Paraíba, e que tem como um dos objetivos atender parte da demanda da Copa do Mundo, que será realizada no Brasil em 2014. As obras foram iniciadas em setembro do ano passado e a previsão do término da pista é maio de 2014.