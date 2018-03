Alcoa anuncia compra de participação da Camargo Corrêa A Alcoa Inc. anunciou um acordo para comprar a participação de 40,9% do grupo Camargo Corrêa em suas operações na América do Sul, por US$ 410 milhões em ações (cerca de 18 milhões de ações). A Camargo Corrêa tem participação nas operações da Alcoa no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Peru, na Colômbia e na Venezuela. "As operações sul-americanas da Alcoa têm tido um desempenho financeiro forte ao longo das últimas duas décadas. A aquisição nos permitirá promover uma integração melhor com nossos negócios globais?, disse o chairman e executivo-chefe da Alcoa, Alain Belda. Segundo ele, a parceria com o grupo Camargo Corrêa tem sido forte e mutuamente benéfica.