Alcoa comunica a Lula investimentos de US$ 1,6 bi no Brasil A Alcoa comunicou hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o Conselho de Administração da empresa aprovou investimentos no Brasil de US$ 1,6 bilhão nos próximos três anos. O comunicado foi feito ao presidente Lula durante encontro no Palácio do Planalto que teve a presença do presidente mundial da Alcoa, Alain Belda. Os investimentos serão destinados à expansão da refinaria de Alumina, do Consórcio Alumar, em São Luis (MA), à implantação de uma mina de bauxita, em Juruti (PA) e à modernização da fábrica da empresa em Poços de Caldas (MG). Segundo Alain Belda, a decisão de investimentos demonstra a confiança da empresa na economia brasileira.