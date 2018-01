Alcoa demitirá 2 mil funcionários nos próximos 12 meses A Alcoa, gigante de alumínio, anunciou que vai demitir 2 mil pessoas nos próximos doze meses, como parte de sua nova estrutura global de negócios. No mesmo comunicado, a empresa anunciou que fechou um acordo para vender a sua participação de 46,5% na Elkem, grupo norueguês de metais e energia, para a Orkla, outra empresa norueguesa, por cerca de US$ 870 milhões. As demissões ocorrerão nas operações da Alcoa na América do Norte e do Sul e na Europa, resultando em uma despesa após pagamento de impostos de algo entre US$ 20 milhões e US$ 25 milhões, mas que motivará uma economia de US$ 45 milhões por ano. Atualmente, a Alcoa tem 131 mil funcionários em 43 países. Os papéis da empresa, que integram o índice Dow Jones, sobem 0,03% na Bolsa de Nova York. As informações são da Dow Jones.