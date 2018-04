Alcoa quase paralisou projeto por causa da crise No dia oito de dezembro do ano passado, o presidente da Alcoa América Latina e Caribe, Flanklin Feder, desembarcou nos Estados Unidos com a missão de garantir a continuidade do projeto de Juruti. Com a expansão da crise mundial e a queda abrupta de 50% nos preços do alumínio, a gigante americana havia decidido paralisar e suspender todos os investimentos pelo mundo. Isso incluía a mina de bauxita no Pará. No discurso pró-Juruti, Feder argumentou que o projeto estava em estágio avançado, com equipamentos de alta tecnologia em instalação e que, se a construção fosse paralisada, a floresta invadiria tudo. Isso poderia provocar um aumento ainda maior no custo do projeto, cujo investimento saltou de US$ 600 milhões para US$ 1,5 bilhão. Depois de sua explanação, os executivos da Alcoa se retiraram da sala para refletir sobre o assunto. "Dez minutos depois voltaram com a resposta: Juruti continuaria."