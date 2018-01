Alcoa tem prejuízo e anuncia demissão A Alcoa, maior produtora de alumínio dos EUA, registrou um lucro em operações continuadas de US$ 0,16 por ação, excluindo despesas. No resultado líquido, a empresa obteve prejuízo de US$ 223 milhões (US$ 0,27 por ação diluída)no quarto trimestre de 2002. O resultado com operações continuadas ficou bem abaixo das expectativas do mercado, que era de lucro de US$ 0,25 por ação. As vendas da empresa no período ficaram em US$ 5,06 bilhões, ante US$ 5,10 bilhões no quarto trimestre de 2001. No ano, as vendas caíram de US$ 22,5 bilhões em 2001 para US$ 20,26 bilhões em 2002. A empresa irá adotar um plano de reestruturação que incluirá a demissão de 8 mil funcionários.