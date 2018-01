Alcoa vai demitir 6.700 funcionários ao redor do mundo A fabricante de alumínio Alcoa divulgou nesta quarta-feira que irá demitir 6.700 funcionários como parte de um programa de reestruturação desenvolvido para aumentar a lucratividade e a eficiência da empresa. A empresa com sede em Pittsburgh também anunciou que fechou um acordo para integrar seus negócios de ligas leves como o Grupo Sapa, parte da norueguesa Orkla, em uma joint venture que as duas empresas pretendem tornar pública. A divisão de ligas leves da Alcoa possui cerca de 6.400 empregados em 22 fábricas em oito países. Outras três fábricas não incluídas na joint venture - uma em Ohio, outra na Georgia e a última na Flórida - serão vendidas. O fechamento das fábricas e a formação da joint-venture deve levar a uma redução de custos de US$ 125 milhões por ano, segundo a própria empresa. As demissões representam cerca de 5% dos 129 mil funcionários em 44 países. Um total de 4.800 empregos serão eliminados na divisão de autopeças da empresa. Isso inclui o fechamento das operações de manufaturação na fábrica de Portugal e a reestruturação das atividades nos Estados Unidos e México. As mudanças também resultarão no fechamento de uma fábrica no Reino Unido e o corte de cerca de 320 funcionários. Esses empregados foram notificados na terça-feira sobre a desativação, segundo o porta-voz da Alcoa, Kevin Lowery. Aproximadamente 370 vagas serão eliminadas nos Estados Unidos e na Europa devido à reestruturação na produção de ligas pesadas, que serve ao mercado espacial, automotivo e industrial. A divisão de embalagens deverá ter um corte de 470 funcionários e a de alumínio, 330.