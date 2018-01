Alcoa vende unidade no Brasil para Dixie Toga A Alcoa Alumínio S.A., pertencente à Alcoa Inc., vendeu seus negócios com embalagem flexível no Brasil, a Itaipava, para a Dixie Toga S.A. Os termos financeiros do negócio não foram divulgados. Em comunicado publicado hoje, a Alcoa informou que a decisão faz parte de seu programa de desinvestimento anunciado anteriormente. A Itaipava, que emprega 200 pessoas, será incorporada pela Itap Bemis, uma empresa de embalagens controlada pela Dixie Toga. As informações são da Dow Jones.