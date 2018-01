Álcool acompanhou gasolina e já subiu 13% desde setembro O aumento das cotações do álcool nas usinas paulistas já provocou uma alta de 13% no preço do combustível nas bombas desde os reajustes promovidos pela Petrobras nos preços da gasolina e do diesel. Os repasses têm ocorrido semanalmente, segundo representantes das distribuidoras, e a tendência é que o ciclo de alta dure, pelo menos, até novembro. Segundo a pesquisa semanal de preços da Agência Nacional do Petróleo (ANP), o álcool hidratado custava R$ 1,258 por litro, na média nacional, na semana passada. O movimento tem impacto também no preço da gasolina, que recebe álcool anidro antes de ser distribuída aos postos. Depois de três semanas de estabilidade, o preço do combustível subiu R$ 0,02 na última semana, atingindo os R$ 2,426, em média, por litro. O valor é 9% superior ao cobrado antes do reajuste da Petrobras, de 10%, no dia 10 de setembro. Na época, estimava-se que o repasse ficaria em torno dos 7%, caso não houvesse aumento de margens de lucro e de impostos. As margens, de acordo com a pesquisa da ANP, não subiram - no caso do álcool, vêm até caindo. Os impostos, por outro lado, aumentaram em Estados que praticam o preço presumido como cálculo do imposto. Vilão dos preços Mas é o álcool nas destilarias que vem sendo apontado como o principal vilão dos preços no momento. A proximidade do fim da safra de cana-de-açúcar é a justificativa oficial para o aumento, mas o mercado lembra que o aumento no preço da gasolina garantiu maior margem de manobra aos usineiros. Desde o piso do ano, registrado em junho, o preço do álcool hidratado subiu, em média, no País, 15,6%. Naquele mês, o preço médio de bomba do produto era de R$ 1,215 por litro, ainda sob os impactos positivos do início da safra de cana. Especialistas lembram que é comum que as cotações subam no final do ano, com o fim da safra, mas ressaltam que neste ano os aumentos foram antecipados e em dimensões superiores ao normal. A dúvida agora é se o movimento vai continuar até o fim de novembro, como ocorre normalmente, ou se as cotações já atingiram o pico.