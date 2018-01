Álcool fica mais barato em Ribeirão Preto e segura inflação O preço ao consumidor do álcool hidratado caiu 21,67% em maio em Ribeirão Preto (SP), de acordo com dados da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulgados nesta quarta-feira. A queda representou uma contribuição negativa de 0,34 ponto porcentual no índice geral de inflação da Fipe, de 0,18% no mês passado. O setor transportes, com a redução de 0,68% no preço da gasolina, foi o único a apresentar uma contribuição negativa para o índice de maio na cidade paulista entre todos os avaliados pela instituição. O índice geral no setor foi negativo em 0,80% e contribuição no índice total, também negativa, foi de 0,14 ponto porcentual. Hoje, o preço do litro do álcool hidratado nas bombas chega a R$ 1,10 em vários postos de Ribeirão Preto, o que representa uma queda acumulada de 42,1% em relação ao pico de preços na entressafra, de R$ 1,90.