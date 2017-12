Álcool hidratado cai 7% e anidro recua 1,86% em SP O preço médio do litro do álcool hidratado despencou 7,02% e o do anidro recuou 1,86% nesta semana nas destilarias das usinas paulistas. Os dados constam no levantamento semanal do preço do combustível divulgado há pouco pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). O preço médio do litro do hidratado utilizado nos veículos a álcool ou flex fuel recuou de R$ 1,12158 para R$ 1,04284 na semana nas destilarias. Já o preço do anidro, que é misturado à gasolina, caiu de R$ 1,20677 para R$ 1,1843 no mesmo período. De acordo com a professora e pesquisadora do Cepea/Esalq, Mirian Bacchi, o início da safra 2006/2007 de cana-de-açúcar e o aumento na oferta do hidratado, em virtude dos bons preços obtidos pelo combustível, fizeram com que o valor pago pelas distribuidoras caísse nas usinas. Com isso, a diferença de preço entre os dois produtos está em 13%. Historicamente, de acordo com a pesquisadora, o álcool anidro custa 17% a mais do que o hidratado, mas na última crise do combustível, no início deste ano, o preço hidratado pela primeira vez superou o anidro. Ainda de acordo com Mirian, nesta semana foram feitos muitos negócios com álcool nas usinas paulistas, mas com volumes pequenos do combustível em cada venda. Nova safra Até o final da próxima semana, de acordo com a União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), cerca de 90% das 250 usinas de açúcar e álcool do Centro-Sul do Brasil já terão iniciado o processamento da safra 2006-2007. A redução constante no preço do álcool já beneficia os consumidores paulistas. Em Ribeirão Preto (SP), por exemplo, o preço do combustível era vendido na tarde de hoje em alguns postos a até R$ 1,60 o litro, ante R$ 1,70 praticado na semana passada nos mesmos locais. A cidade é o centro da maior região produtora de cana e do combustível do mundo.