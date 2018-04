Álcool: mercado interno deve ser foco do setor, diz Unica As projeções para o cenário internacional de etanol apontam números fantásticos nos próximos dez anos, mas o foco da indústria brasileira deve ficar, nesta primeira etapa, no plano interno. Esta é a avaliação do presidente da União da Indústria de Cana-de-açúcar (Unica), Eduardo Pereira de Carvalho. "Neste primeiro momento, o objetivo do setor deve estar no mercado interno, diante do fantástico avanço da produção de veículos flexfuel que promoveram a verdadeira mudança no Brasil", afirma. Apesar das projeções que mostram o avanço do etanol em todo o mundo, as atuais exportações brasileiras do produto ocorrem principalmente no mercado spot (à vista), em situações de oportunidade de mercado. No Brasil, o crescimento é contínuo. Atualmente, o País consome 7 bilhões de litros de álcool hidratado, mas, segundo Carvalho, o produto está "conquistando rapidamente o mercado e deve avançar para 23 bilhões de litros". Ele estima que, até 2012, 60% do combustível utilizado no País será álcool, invertendo o cenário atual em que a gasolina domina as vendas do setor. Além disso, ele observou que cerca de 70% dos automóveis bicombustíveis usam álcool, enquanto 30% são abastecidos com gasolina. Carvalho observou que o preço do combustível varia em função da diferença nas tarifas de cada Estado e ainda pela questão logística. Para Carvalho, o mercado global é restrito, dominado basicamente pelos Estados Unidos, que detêm 37% da produção, e Brasil com 35%. Juntos, os dois países produzem pouco mais de 2,5% do consumo global de etanol, que soma 1,4 trilhão de litros. "Com muito esforço, cobrindo todas as áreas possíveis de expansão, EUA e Brasil conseguirão cobrir 20% da demanda global", explica. Carvalho alerta que se o País não ampliar os investimentos em tecnologia ainda pode perder espaço neste cenário competitivo. "Os Estados Unidos investem bilhões, o Brasil quase nada", afirma. E lembra que a produção de etanol de celulose tem bom potencial de expansão.