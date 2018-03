Álcool puxa 2ª maior inflação do carro em São Paulo na história

O álcool foi responsável pelo segundo maior aumento da inflação do carro na região da Grande São Paulo desde 2004, quando a Agência AutoInforme iniciou a pesquisa. O custo para o uso e manutenção do automóvel subiu 3,51% em novembro, levando a inflação no ano a 7,38%. A maior alta mensal foi registrada em setembro de 2005, quando chegou a 3,62%. O índice acumulado (7,38%) é mais do que o dobro da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC) divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), de 3,47% de janeiro a novembro. Clique aqui e veja qual combustível é mais vantajoso.

Em outubro, a inflação do carro subiu 2,21%, também puxada pelo aumento do álcool na bomba. Segundo a AutoInforme, o combustível é o grande responsável pelo aumento dos gastos do motorista este ano. No acumulado de janeiro a novembro o álcool acumula um aumento de 17,3%. A agência explica que os maiores aumentos do custo de vida para o motorista são exatamente em meados no segundo semestre, na entressafra da cana de açúcar.

Os filtros de óleo (2,68%) e de ar (2,09%) também tiveram altas expressivas no mês, além do seguro, que subiu 2,2%. Bateria, lavagem do carro e lona de freio apresentaram queda de preço em novembro. Veja as tabelas completas abaixo.

ITENS QUE MAIS SUBIRAM EM NOVEMBRO

Itens Variação (%) Álcool 13,31 Filtro de óleo 2,68 Seguro total 2,19 Filtro de ar 2,09

Fonte Inflação do Carro - AutoInforme

ITENS QUE MAIS CAÍRAM EM NOVEMBRO