Álcool segue vantajoso no tanque em 16 Estados Os preços do etanol praticados nos postos de combustível continuam competitivos e mais vantajosos que a gasolina em 16 Estados brasileiros, de acordo com levantamento semanal de cotações de combustíveis da Agência Nacional de Petróleo, compilados pela Agência Estado. A vantagem é calculada considerando que a potência energética do motor a álcool equivale a 70% da dos motores a gasolina. Para o consumidor, a gasolina é mais vantajosa no tanque em apenas 11 Estados brasileiros. Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do etanol é mais significativa são Mato Grosso, São Paulo, Paraná e Espírito Santo. A gasolina continua mais vantajosa principalmente no Amapá, Roraima, Pará e Sergipe. Na semana terminada em 7 de novembro, o preço médio do etanol caiu em 19 Estados, subiu em outros sete e permaneceu estável em um Estado, em relação à semana anterior. As maiores quedas foram registradas no Mato Grosso (-11,84%), Ceará (-1,8%)e Alagoas (-1,3%). As maiores altas foram registradas no Paraná (1,3%), Amapá (1,07%) e Goiás (0,44%).