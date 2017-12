Álcool sobe 37,87% em Ribeirão Preto Os combustíveis que deverão ter aumento autorizado pelo governo na próxima semana já foram reajustados em Ribeirão Preto. Segundo levantamento feito pelo Conselho Regional de Economia (Corecon), desde o dia 30 de maio, a gasolina teve um aumento de 21,23% e o álcool de 37,87%. Os postos de combustíveis alegam que os preços estavam defasados e que esses reajustes não computam o aumento a ser autorizado pelo governo. O levantamento do Corecon considerou três datas para a análise. A primeira delas, em 30 de maio, aponta um preço médio de R$ 1,13 para a gasolina e R$ 0,631 para o litro de álcool. No dia sete de junho, o preço da gasolina já estava 15,27% mais caro, custando R$ 1,283. O litro do álcool havia reajustado em 23,77%, passando a R$ 0,781. A nova pesquisa realizada parcialmente nos dias 4 e 5 deste mês constatou preços de R$ 1,37 para a gasolina e R$ 0,870 para o álcool.