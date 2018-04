Álcool sobe em 16 Estados e em 15 segue vantajoso O álcool combustível está competitivo no tanque dos carros flex em 15 Estados, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), compilados pela Agência Estado, referentes à semana encerrada nesta sexta-feira. A vantagem é calculada considerando que o consumo energético do motor a álcool é de 70% dos motores à gasolina. O total de Estados em que o álcool permanece competitivo permanece estável em relação à semana anterior. A gasolina segue vantajosa em oito Estados, ante seis na semana anterior. Em quatro Estados é indiferente, no caso da relação consumo e preço, o uso do etanol ou da gasolina ao abastecer o veículo. Segundo o levantamento, os Estados onde a vantagem do álcool é mais significativa são Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, Pernambuco, Alagoas e Tocantins. A gasolina continua mais vantajosa principalmente em Roraima, Pará e Piauí. É indiferente utilizar álcool ou gasolina no Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Rondônia e Sergipe. O levantamento também revela que o preço médio do álcool combustível caiu em nove Estados, no período analisado, e subiu em 16 Estados. Em Minas Gerais e Rondônia, os preços ficaram estáveis. As maiores quedas foram registradas no Amapá (-3,7%), Rio Grande do Norte (-2,31%), Paraná (-1,87%) e Pará (-1,24%). As maiores altas foram registradas no Amazonas (1,54%), Pernambuco (1,41%) e Sergipe (1,08%).