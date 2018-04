Álcool sobe menos e gasolina sai de queda para alta, diz Fipe

Os preços médios do álcool e da gasolina apresentaram elevação na capital paulista na terceira quadrissemana de novembro (últimos 30 dias encerrados em 22 de novembro), de acordo com levantamento divulgado nesta terça-feira pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), por meio do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). No período pesquisado, o álcool avançou 0,64%, enquanto a gasolina apresentou variação positiva de 0,06%. Veja também: Inflação recua para 0,54% em São Paulo na 3ª prévia A diferença entre os dois combustíveis ficou na movimentação dos preços. Enquanto o álcool subiu menos que no levantamento anterior, mostrando desaceleração, a gasolina saiu do terreno de quedas para o de altas. Na segunda quadrissemana do mês (30 dias encerrados em 15 de novembro), as variações dos combustíveis haviam sido de 1,36% e de -0,16%, respectivamente.