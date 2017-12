Álcool subiu mais que a gasolina Apesar de o álcool não estar diretamente atrelado às oscilações de alta do preço do petróleo no mercado internacional, e de ser produzido internamente, os preços do combustível aumentaram mais que os da gasolina. Isso foi constato na pesquisa que a InformEstado realizou com 36 postos da capital no período de 16 de junho a 17 de julho, considerando apenas os preços para pagamento à vista. O álcool aditivado sofreu o maior aumento: 39,91% saltando de R$ 0,659 para R$ 0,922. O preço médio do álcool comum subiu 17,70%, para R$ 0,891.Ao mesmo tempo, a gasolina comum aumentou 17,07%, para R$ 1,447; e o diesel comum teve alta de 11,02%, para R$ 0,705. (veja mais informações no link abaixo). O aumento dos combustíveis se deve à mudança no sistema de cobrança do PIS e da Cofins, em vigor desde 1.º de julho, e ao recente reajuste autorizado pelo governo ao diesel e gasolina. Carro a álcool deixa de ser vantajoso Com isso, comprar carro a álcool, do ponto de vista do preço do combustível, está deixando de valer a pena. É claro que existem outras vantagens, como a menor emissão de poluentes, mas as perspectivas em relação ao preço do álcool são de que continue subindo. De acordo com pesquisa de Nívea Vargas junto à assessoria do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Estado de São Paulo (Sincopetro), as distribuidoras estão entregando novas tabelas de preços para os postos de combustíveis. Para o Sindicato, um dos motivos da elevação do preço do álcool verificada nas últimas semanas é o aumento praticado pelos usineiros que vêm produzindo mais açúcar para atender à demanda dos mercados externos e menos álcool, ocorrendo assim a alta final do preço.