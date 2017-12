Álcool tem a 8ª semana consecutiva de queda dos preços O preço médio do litro do álcool hidratado despencou 13,14% e o do anidro recuou 12,09% nesta semana nas destilarias das usinas paulistas. Os dados constam no levantamento semanal do preço do combustível divulgado há pouco pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq). É a oitava semana consecutiva de queda dos preços, que voltaram os níveis do início de dezembro de 2005. O preço médio do litro do hidratado utilizado nos veículos a álcool ou flex fuel recuou de R$ 1,04284 para R$ 0,90585 na semana nas destilarias. Já o valor do anidro, que é misturado à gasolina, caiu de R$ 1,1843 para R$ 1,04117 no mesmo período. De acordo com a professora e pesquisadora do Cepea/Esalq, Mirian Bacchi, o início da safra 2006/2007 de cana-de-açúcar e o aumento na oferta do álcool fizeram com que o valor pago pelas distribuidoras caísse nas usinas. "O que esperamos agora é que não haja uma queda muito acentuada nos preços durante a safra, o que pode trazer novamente um desequilíbrio na oferta e na demanda durante a entressafra", disse Mirian.