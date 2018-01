Além das dívidas, Fiat enfrenta disputa de cúpula Depois de terem sido aliados na compra da Telecom Italia em 1999, os financistas Emilio Gnutti e Roberto Colaninno deverão travar uma intensa disputa em relação ao futuro da montadora italiana Fiat. Enquanto Colaninno trabalha numa proposta alternativa para resgatar a Fiat, os bancos credores da empresa convidaram Emilio Gnutti para a elaboração de outro projeto para a companhia. O executivo esteve na semana passada com o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi para discutir os termos do seu envolvimento no plano. A entrada de Gnutti na Fiat é vista como favorável pelos credores da empresa por causa de seu relacionamento estreito com o governo do país. Além disso, ao contrário de Colaninno, ele não tem interesse em dirigir a empresa. Uma das companhias que pertence a Berlusconi, a Mediaset, é um dos maiores investidores na holding Hopa, que pertence a Gnutti. Apesar dos vários planos criados nos últimos meses para tirarem a Fiat da difícil situação de uma dívida de 33 bilhões de euros, o projeto dos bancos credores deverá ser o escolhido. Entre as opções em estudo está a separação da Fiat Auto do restante do conglomerado italiano. O plano de Colaninno, por outro lado, prevê a recaptalização da Fiat Auto e o relançamento da divisão, com a venda de ativos menos importantes.