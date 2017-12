Alemães esperam crescimento para investir no Brasil Os empresários alemães estão satisfeitos com os nove primeiros meses do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas demonstram uma grande cautela ao serem questionados quando poderão elevar os seus investimentos diretos no Brasil. O fator fundamental para isso, segundo eles, serão sinais mais concretos de uma recuperação sustentável da economia brasileira. O otimismo cauteloso com o Brasil ficou claro durante um seminário promovido pelo Instituto Ibero-Amerika de Hamburgo, que reuniu cerca de duzentos executivos alemães de grupos com investimento na América Latina. O diretor do grupo bancário KfW, Wolfgang Kroh, disse que os primeiros meses do governo Lula estão sendo "surpreendentes". Ao comentar as reformas estruturais que estão sendo implementadas pelo governo brasileiro, o presidente do Instituto ibero-Amerika, Jurgen Harnish, lamentou ironicamente que o governo alemão não esteja fazendo o mesmo. Os alemães são tradicionais investidores diretos no Brasil, com forte participação na indústria automobilística, de equipamentos e no setores químico e farmacêutico, entre outros. Desde a década passada, no entanto, os investimentos diretos da Alemanha declinaram, sendo superados inclusive pelos da Espanha, devido a uma combinação dos fatores. A partir do início da década de 90, os recursos dos grupos alemães foram prioritariamente destinados à ex-Alemanha Oriental e outros países do leste europeu.