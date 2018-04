Alemanha anuncia pacote de 50 bi de euros O Bundesrat (Câmara Alta alemã) deu ontem sinal verde para o segundo pacote de reativação econômica do governo alemão, que conta com 50 bilhões para este ano e o próximo. Esse é o maior pacote de apoio à conjuntura econômica da história da Alemanha desde o pós-guerra. Os recursos serão destinados fundamentalmente a investimentos na educação e às infraestruturas de estradas e ferrovia, além de incluir algumas reduções fiscais para os cidadãos. As medidas impulsionadas agora e as do primeiro pacote de ajuda em novembro do ano passado somam 80 bilhões.