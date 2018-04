Alemanha aprova projeto de lei para nacionalizar bancos

O Governo alemão aprovou nesta quarta-feira, 18, o projeto de lei para a nacionalização dos bancos em situação precária devido à crise financeira mundial. Veja também: PIB de Taiwan cai 8,36% e país entra em recessão ING tem prejuízo de 729 milhões de euros em 2008 De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise O projeto de lei para o segundo plano de resgate bancário diz que o Estado oferecerá durante cinco anos, em vez dos três colocados inicialmente, garantias para assumir a dívida das entidades financeiras afetadas. O plano foi preparado com o banco Hypo Real Estate (HRO), entidade que se encontra em situação mais crítica, como parâmetro, e fala de nacionalização como última e extrema medida a ser aplicada, conforme informaram fontes governamentais. Apesar de ainda ser incerto se o Estado acabará nacionalizando o HRO, já que o projeto de lei estabelece que antes será necessário esgotar todas as vias previstas no direito acionário. Nesse sentido, a associação para a defesa dos direitos dos acionistas DSW reagiu imediatamente e ameaçou apresentar um requerimento perante o Tribunal Constitucional caso se chegue a expropriar os acionistas do HRO com base na nova lei. Em declarações transmitidas por rádio, o presidente da DSW, Klaus Nieding, ressaltou que a Constituição protege a propriedade privada e frisou que o Estado pode assumir a direção do HRE a partir de um aumento de seu capital para evitar a desapropriação.