Alemanha confirma ter entrado em recessão A Alemanha revisou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre e confirmou ter entrado em recessão no período, com uma retração de 0,5% na atividade econômica, após uma queda de 0,4% no segundo trimestre. Os dados ficaram em linha com os que foram divulgados de forma preliminar no início do mês e com as previsões dos economistas. Segundo o Escritório Federal de Estatísticas (Destatis), a taxa de crescimento anual sazonalmente ajustada do PIB alemão foi de 0,8% no trimestre de julho a setembro, ante uma expansão anual de 1,9% no segundo trimestre. As informações são da Dow Jones.