Alemanha eleva as projeções para o PIB em 2009 e 2010

O governo da Alemanha revisou para melhor suas previsões para a economia do país. Para este ano, a projeção de contração do PIB caiu para 5,0%, dos 6,0% previstos em abril; para 2010, o governo estima expansão de 1,2%, ante à previsão anterior de crescimento de 0,5%.

O governo projeta queda de 14,6% das exportações em 2009, depois do aumento de 2,9% registrado em 2008. Para 2010, a estimativa é de aumento de 4,3% das exportações. As importações deverão cair 8,8% este ano e crescer 3,3% no próximo, segundo o governo alemão. O consumo privado deve diminuir 0,3% em 2009, mas subir 0,9% em 2010.

O ministério da Economia projeta aumento de 190 mil do número de desempregados este ano, para perto de 3,5 milhões; em 2010, esse número deve subir a 4,1 milhões de pessoas. Para os preços ao consumidor, a projeção é de alta de 0,3% este ano e de 1,0% em 2010.

"A economia alemã já deixou para trás seu ponto mais baixo, registrado no verão (no hemisfério norte). São boas as chances de que conseguiremos fortalecer a tendência de alta no ano que vem", disse o ministro da Economia, Karl-Theodor Zu Guttenberg, em comunicado. "As oportunidades de uma recuperação maior estão agora superando os riscos. Uma melhoria adicional do funcionamento do setor bancário e financeiro continua, no entanto, sendo um grande desafio."

O partido da primeira-ministra Angela Merkel, a União Democrática Cristã, e seu principal aliado, a União Social Cristã, estudam cortes de impostos de 15 bilhões de euros. As previsões divulgadas hoje formarão a base para estimativas revisadas de receita fiscal, que deverão ser anunciadas em 5 de novembro. As informações são da Dow Jones.